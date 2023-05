Israele: viceministro Cirielli, "testimonianza della perseveranza umana di fronte alle avversità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, ha partecipato alle celebrazioni per il 75esimo anniversario dell’indipendenza dello Stato di Israele. “Desidero estendere le mie più sincere congratulazioni al popolo di Israele per questa importante occasione. La storia di questo Paese è stata caratterizzata da una straordinaria resilienza, determinazione e coraggio. Israele rappresenta la speranza ed è una testimonianza della perseveranza umana di fronte alle avversità”, ha dichiarato il viceministro Cirielli nel corso del suo intervento. “Provenendo da una storia antica, passando attraverso sfide drammatiche, come fu l’Olocausto, il popolo ebraico ha saputo costruire uno Stato prospero, democratico, con i valori della libertà, della giustizia e dell’uguaglianza”, ha aggiunto Cirielli. “Negli ultimi 75 anni, Israele ha sempre dimostrato la sua dedizione all’innovazione, al progresso e alla pace. È diventato un leader globale nella scienza e nella tecnologia e ha dato preziosi contributi al mondo in campi come l’agricoltura e la gestione della risorsa idrica”, ha proseguito il viceministro Cirielli. “L’Italia e Israele condividono un legame profondo e duraturo, radicato nella nostra storia, cultura e valori, che ha creato una vibrante comunità ebraica italiana, che ha arricchito la nostra società in innumerevoli modi”, ha affermato Cirielli. “Negli ultimi anni Italia e Israele hanno rafforzato la loro cooperazione in settori quali il commercio, la difesa e la tecnologia. Abbiamo lavorato insieme per affrontare le pressanti sfide globali e promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nella regione del Mediterraneo e oltre”, ha specificato il viceministro. “Arrivino i miei migliori auguri allo Stato di Israele e al suo Popolo per il successo, la crescita e la prosperità”, ha concluso Cirielli. (Com)