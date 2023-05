© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNELa Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, interviene all'incontro organizzato in occasione della Giornata della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 9:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Stagione Sinfonica 2023/24.Auditorium Verdi, largo Mahler (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in Duomo, tiene il saluto di apertura del Maggio Manzoniano.Piazza Duomo (ore 18:45)REGIONEIl presidente Attilio Fontana e l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso intervengono alla conferenza stampa di presentazione della Stagione e del trentesimo anniversario dell'Orchestra Sinfonica di MilanoAuditorium di Milano Fondazione Cariplo, Largo Gustav Mahler (ore 11)L'assessore al Welfare Guido Bertolaso visita il Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como. Nel pomeriggio, invece, si reca al Comune di Saronno per un incontro istituzionale sull'Ospedale, al termine del quale è previsto un punto stampa.Ospedale Sant'Anna (via Ravona, 20 - San Fermo della Battaglia/Co (ore 12:45); punto stampa presso Municipio, Piazza della Repubblica, 7 - Saronno/Va (ore 15:30/16)VARIEIncontro Alibaba "Customer First - Digital Innovation & Global Export".Talent Garden, Via Arcivescovo Calabiana, 6 (ore 9)Seconda giornata degli Stati generali dei giovani. Intervengono, tra gli altri, Giuseppe Valditara, Ministro Istruzione e Merito, Marco Bussetti, sirigente Ufficio V - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; Marina Brambilla, Prorettrice Università degli Studi di MilanoRegione Lombardia auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 9)"LarioSpace", evento sulla tecnologia e l'innovazione nel settore delle attività spaziali in Italia. Il programma si apre con la conferenza inaugurale sul tema "Come l’Italia sta innovando la Space Economy", alla quale intervengono Jonathan Polotto, fondatore dell’evento e CEO di Involve Space, Fabio Dadati, presidente di Lario Fiere, Alberto Paleari, content director di Class Pubblicità, e Vittorio Baraldi, divulgatore scientifico sui social con il nickname AstroViktor.centro espositivo Lariofiere, Viale Resegone, Erba/Co (ore 10)Iniziativa di Gariwo e Libera "La memoria va di corsa", staffetta di oltre 170 studenti e studentesse che correranno tra gli alberi e cippi del Giardino dei Giusti al Momente Stella nell'anniversario della morte di Peppino Impastato.Giardino dei Giusti, via Giovanni Cimabue, 40 (ore 10)Decima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio. Partecipano Emanuele Morandi, presidente Made in Steel e siderweb, Antonio Gozzi, presidente Federacciai, Riccardo Benso, presidente Assofermet, Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano, Stefano Vittorio Kuhn, responsabile Retail and Commercial Banking BPER Banca.Siderweb Conference Room, Pad 24, Corso Italia, Rho/Mi (ore 10:30)Incontro, organizzato da Sogemi, "Cibo, cultura del fresco e materie prime di qualità". Oggi la vera innovazione è il ritorno alle origini". Partecipano Cesare Ferrero, Presidente Sogemi; Alberto Lupini, Direttore di Italia a Tavola ed Enrico Delflingher, Chef e Presidente EurotoquesTuttofood, Stand Sogemi Pad 4-stand N25 (ore 11)Evento "Superbonus 110: Il punto di vista delle Imprese", organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.Palazzo Isimbardi, via Vivaio, 1 (ore 14)Primo incontro del ciclo "La fintechness e i nuovi modelli di business nel fintech".Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, via Meravigli, 9/b (ore 14:30)Seconda giornata del Forum del Cibo con una giornata dedicata agli Hub di quartiere e alle azioni contro lo spreco alimentare con l'evento "Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare: da progetto pilota a politica di successo".Sede di Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 14:30)"Il Metaverso e la comunicazione del futuro", appuntamento per approfondire in che modo il Metaverso possa diventare una piattaforma per la comunicazione, e come i nuovi device potrebbero un giorno sostituire il telefono.Università Cattolica, Aula G 142, largo Gemelli, 1 (ore 17:30)Incontro “Chi comanda in città”, primo delle iniziative dal titolo “Diritti alla Casa” organizzate da Sinistra Italiana Milano sul tema emergenza abitativa. Partecipano Rahel Sereke, consigliera di municipio 3, Alessandro Coppola, urbanista e docente del Politecnico di Milano, Marco Bistolfi del Sicet, Elena Comelli, co-coordinatrice di Sinistra Italiana Milano, Onorio Rosati consigliere Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche in Regione Lombardia.Viale delle Rimembranze di Lambrate (ore 19) (Rem)