Ucraina: Renew e Ppe chiedono procedura d'urgenza per voto a maggio su fornitura munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Renew si aggiunge alla richiesta del gruppo del Partito popolare europeo (Ppe) al Parlamento sulla procedura d'urgenza per votare il regolamento per l'aumento della produzione di munizioni da fornire all'Ucraina. "La scorsa settimana ho ricevuto una richiesta di procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del Parlamento europeo, da parte del gruppo Ppe, che chiedeva di deliberare su un sostegno attivo alla produzione di munizioni. Una richiesta simile è appena arrivata dal gruppo Renew. La votazione su questa richiesta si terrà domani e, se approvata, sarà aggiunta all'ordine del giorno della seconda sessione di maggio", ha annunciato in aperura di plenaria la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La prossima sessione plenaria si terrà a Bruxelles il 31 maggio e il primo di giugno. (Beb)