Imprese: a Tunisi la seconda sessione del Business forum Corea del Sud-Africa

- Al via oggi il Business forum tra Tunisia, Corea del Sud e Africa, appuntamento in corso fino a domani presso il Centro per la promozione delle esportazioni a Tunisi. Lo ha reso noto l'emittente radiofonica tunisina "Jawhara Fm", secondo cui l'evento si svolgerà sotto la supervisione del primo ministro tunisino, Najla Bouden, e la presidenza dal sindaco della città sudcoreana Busan, Park Heong-joon, in collaborazione con l'ambasciata della Repubblica di Corea del Sud e la Camera di commercio tunisino-coreana. Il direttore generale del Centro per la promozione delle esportazioni, Mourad Ben Hassine, ha dichiarato che durante le attività del Forum tunisino-coreano saranno firmati memorandum d'intesa tra il Centro tunisino e la controparte coreana, nonché tra l'Agenzia tunisina per gli investimenti e la controparte, al fine di incrementare il livello di investimenti coreani in Tunisia e gli scambi commerciali tra i due Paesi. Ben Hassine ha inoltre precisato che saranno presenti sei società sudcoreane, evidenziando che agli incontri bilaterali prenderanno parte 70 partecipanti provenienti dalla Corea del Sud e 200 rappresentanti delle imprese tunisine. L'obiettivo del Business forum è quello di creare opportunità di investimento in diversi settori, in particolare quello dei componenti per automobili, nell'industria meccanica, elettrica, alimentare, medica e sanitaria. (Tut)