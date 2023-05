Serbia: Istituto geodetico, in primo trimestre prezzi appartamenti +13,6 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi degli appartamenti in Serbia nel primo trimestre di quest'anno sono aumentati del 13,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha annunciato l'Istituto geodetico del Paese, che ha aggiunto che l'aumento rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno è del 2,57 per cento. Nel comunicato, l'Istituto ha indicato come una probabile conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse una flessione delle vendite. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il prezzo degli appartamenti è aumentato del 14,8 per cento nella regione settentrionale della Vojvodina, del 13,2 per cento nella capitale Belgrado e dell'11,2 per cento nella regione della Sumadija e della Serbia occidentale. (Seb)