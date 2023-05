Senato: Zedda (Fd'I), Sgarbi offusca doveroso tributo a nostre istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace leggere sulla stampa infelici dichiarazioni di Vittorio Sgarbi sulla celebrazione del 75mo anniversario del Senato della Repubblica. Il sottosegretario Sgarbi nell'attaccare il presidente La Russa ha mancato di sensibilità politica e in più ha offuscato una iniziativa, come quella di oggi, che rappresentava un doveroso tributo alle nostre istituzioni. Sgarbi oggi ha perduto un'occasione per restare in silenzio e, dispiace dirlo, credo che abbia passato il limite della decenza". Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Antonella Zedda. Il sottosegretario alla Cultura aveva infatti stroncato la cerimonia per il 75mo anniversario della prima seduta del Senato: "E' stata una cerimonia inquietante perché il governo è stato sostituito da un’orchestra e il Senato sembrava una discoteca. Hanno parlato quattro mummie per poi far cantare 'Fatti mandare dalla mamma'", in sintesi "non funziona che il presidente del Senato si trasformi in Amadeus".(Rin)