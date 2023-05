Piemonte: apre il bando da 5,5 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole per investimenti irrigui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato all'Agricoltura del Piemonte ha attivato il bando regionale dello Sviluppo rurale 2023-2027 a sostegno delle aziende agricole per investimenti legati alle risorse irrigue. Il bando ha un valore di 5,5 milioni di euro per il 2023 e aprirà il prossimo 11 maggio e scadrà il 31 ottobre 2023. "I cambiamenti climatici hanno reso necessario ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica nelle produzioni agricole e il bando risponde a questa esigenza offrendo un aiuto diretto alle aziende agricole per investimenti specifici. Si tratta di una prima azione considerando che nel suo complesso il Complemento di sviluppo rurale del Piemonte destina almeno 55 milioni di euro in cinque anni per l'irriguo - ha affermato l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa - Inoltre, per facilitare i potenziali beneficiari a partecipare al bando, l'assessorato all'Agricoltura organizzerà nelle prossime settimane un webinar per illustrare nel dettaglio i contenuti del bando stesso", ha concluso. (Rpi)