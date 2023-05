Imprese: Banco Bpm, utile netto sale a 265 milioni di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto di Banco Bpm nel primo trimestre 2023 è di 265 milioni di euro, in aumento del 49,2 per cento rispetto al primo trimestre 2022 e del 26,4 per cento rispetto al quarto trimestre 2022. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Banco Bpm, che ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2023 del gruppo. Il target dell'utile 2023 viene incrementato a 1,1 miliardi di euro e a 1,4 miliardi nel 2024, raddoppiato rispetto al 2022. (Rin)