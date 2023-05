Latina: proseguono i lavori per il nuovo ponte Badino, Anas “pronto entro fine maggio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come da programma il varo del nuovo Ponte “Badino” ricostruito sulla strada statale 148 Pontina a Terracina, potrà avvenire entro la fine di maggio. La demolizione della vecchia struttura è cominciata da Anas l’8 maggio. L’intervento si è reso necessario per “innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria – si legge in una nota di Anas - interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. I lavori per un investimento pari a 4,5 milioni di euro, prevedono la completa demolizione dell'attuale impalcato in calcestruzzo armato e il suo rifacimento con una struttura mista acciaio – calcestruzzo, con la ricostruzione delle spalle ed interventi volti al rinforzo delle pile”. Il traffico potrà utilizzare la “Migliara 53” per poi ricongiungersi con la SS7 “Appia” all’altezza di Terracina. In questi giorni, con grosse gru, sono stati posizionati i manufatti in acciaio che costituiscono il sostegno della struttura.(Rer)