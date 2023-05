Autonomia: Calderoli prende atto raccolta firme, resta stupore per cambio posizione Villone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha preso atto della raccolta firme per il progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare, promosso dal Coordinamento per la democrazia costituzionale presieduto dal professore e già senatore del L'Ulivo Massimo Villone. Da ambienti del ministero degli Affari regionali comunque non si nasconde lo stupore per il cambio di posizione di Villone, che oggi raccoglie firme contro l’Autonomia differenziata ma negli anni della riforma del Titolo V fu tra i maggiori sostenitori di questo percorso. Fonti del dicastero ricordano infatti che, ai tempi della riforma del Titolo V, lo stesso Villone (all’epoca seduto in Senato tra i banchi della sinistra) dichiarava apertamente che non ci fossero rischi per la tenuta dell’unità del Paese, che non esistessero pericoli per la tutela dei diritti e che il Mezzogiorno avesse alcun timore. (Rin)