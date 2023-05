Italia-Israele: Zingaretti (Pd), rapporto bilaterali basati su condivisione idea di libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I rapporti tra Italia e Israele sono antichi e basati sulla condivisione dell’idea di libertà. Lo ha dichiarato il deputato Pd, Nicola Zingaretti, a margine del ricevimento ufficiale dell’ambasciata di Israele in Italia in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele. “I rapporti sono positivi non solo per gli scambi non solo culturali, ma anche commerciali e in particolare rispetto ad alcune frontiere d’innovazione sulle quali Israele è molto all’avanguardia”, ha proseguito Zingaretti.(Res)