Indo-Pacifico: stampa Cina, esercitazioni Usa, Corea del Sud e Giappone accresceranno tensioni

- Le esercitazioni condotte dalle forze armate di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone nell'Indo-Pacifico finiranno per accrescere le tensioni nella regione, e avranno "un serio impatto sulla sua sicurezza". È quanto si legge in un articolo apparso oggi sul "Pla Daily", il quotidiano ufficiale delle forze armate cinesi. L'articolo accusa gli Stati Uniti di voler creare una "variante asiatica della Nato", mettendo in guardia circa le ripercussioni che l'alleanza tra i tre Paesi potrebbe avere sulla stabilità regionale. La Cina deve dunque mantenere "alta l'allerta" sulle manovre militari tra Washington e i suoi partner asiatici, divenute più frequenti negli ultimi mesi. Il 30 marzo scorso i militari statunitensi hanno preso parte alla terza edizione delle esercitazioni multilaterali Sea Dragon, cui hanno partecipato le forze armate di Canada, India, Giappone e Corea del Sud. (segue) (Cip)