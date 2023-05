Torino: manca il numero legale in Sala Rossa, è la terza volta in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' caduto il numero legale per cui devo chiudere la seduta alle ore 16:31. Con queste parole la presidente del Consiglio comunale di Torino Maria Grazia Grippo ha certificato la mancanza dei voti necessari per tenere in piedi la seduta odierna in Sala Rossa. E' la terza volta che avviene in un mese. Una situazione che non è passata inosservata tra le opposizioni: "Questo certifica un problema politico della maggioranza guidata da Stefano Lo Russo", hanno affermato dai banchi della minoranza. (Rpi)