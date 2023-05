Roma: Cicculli (Sce), no a manifesti sessisti e violenti in territorio città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle affissioni di manifesti sui muri di Roma - e in particolare a quelli della campagna dell'associazione Pro Vita contro l'aborto - la commissione capitolina Pari opportunità, che si è riunita oggi, "ha convenuto sulla necessità di individuare strumenti per un intervento più tempestivo attraverso la puntuale applicazione del regolamento che è uno strumento del tutto adeguato a tal fine". Lo afferma in una nota la presidente della commissione capitolina Pari opportunità, Michela Cicculli di Sce. "Nella commissione Pari opportunità di oggi abbiamo discusso, con gli uffici preposti all'applicazione del regolamento sulle affissioni, delle norme che dovrebbero prevenire la diffusione di messaggi violenti - spiega -. Nel corso dei lavori si è parlato dei manifesti della onlus Pro Vita e Famiglia, che sono oggetto di una diffida da parte della Rete delle differenze e dell'associazione Scosse. I manifesti sono in contraddizione con il regolamento delle affissioni che proibisce contenuti violenti e lesivi del rispetto delle libertà e dei diritti delle persone - prosegue -. Viene infatti rappresentato un neonato posto all'interno di un barattolo con relativa etichetta ed evidente mercificazione del corpo del minore". (segue) (Com)