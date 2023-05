Autonomia: Castellone, impegno M5s su ddl iniziativa popolare per vero dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Metteremo tutto il nostro impegno per calendarizzare in commissione al Senato il ddl di iniziativa popolare, che ha già superato le 50 mila firme e che punta a modificare gli articoli 116 e 117 della Costituzione. L'approdo in Parlamento del ddl di iniziativa popolare farà sì che la discussione sul pericoloso ddl Calderoli sia più ampia e tutti i parlamentari dicano da che parte stanno". Lo ha detto la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone (M5s), nel corso di un convegno sull'Autonomia differenziata in corso di svolgimento al Senato e promosso dalla stessa esponente pentastellata. (Rin)