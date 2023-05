Imprese: Banco Bpm, dividendi raddoppiati nei prossimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm prevede una distribuzione dei dividendi per 1,25 miliardi di euro nei prossimi due anni, il doppio rispetto al biennio 2021-2022. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Banco Bpm, che ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2023 del gruppo. Il margine di interesse si attesta a livelli record: migliore performance in assoluto a 743 milioni di euro, in aumento del 45,2 per cento rispetto al primo trimestre 2022 e del 2,6 per cento rispetto al quarto trimestre 2022. (Rin)