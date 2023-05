Decreto Ponte: Pd, governo sta creando enorme pasticcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La modalità con cui il governo ci sta portando all'approvazione del decreto sul Ponte sullo Stretto rischia di creare un enorme pasticcio: potremmo infatti andare incontro a rischi di contenzioso e di bocciatura da parte della Corte di Giustizia europea. L'aggiornamento della progettazione e il cronoprogramma realizzativo potrebbero infatti sfiorare quel 50 per cento dei costi oltre il quale scatta l'obbligo di una nuova gara". Lo dichiarano i capigruppo Pd nelle commissioni Trasporti e Ambiente Anthony Barbagallo e Marco Simiani. "Questo perché - spiegano - il decreto prevede l'avvio di una fase contrattuale e, nello specifico la chiusura del contenzioso con il contraente generale del 2006, prima che siano noti elementi fondamentali per l'aggiornamento della progettazione ed il cronoprogramma realizzativo. Il governo e i relatori, peraltro, non hanno fornito nessun chiarimento in ordine alle ragioni che li hanno spinti a proporre l'emendamento di adeguamento dei prezzi utilizzando il parametro della 'media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi da Rfi e Anas nell'anno 2022'. Non si capisce perché proprio i primi quattro (e non i primi tre o i primi sei). Una scelta assolutamente discrezionale slegata dai precetti della logica e della trasparenza", segnalano.