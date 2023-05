Decreto Ponte: Pd, governo sta creando enorme pasticcio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per offrire qualche dato possiamo ricordare che la relazione tecnica prevede un valore complessivo dell'opera di 7,428 miliardi di euro e un investimento totale di 8,549 miliardi. Il Def ci dice invece che il costo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro, la stima delle opere complementari è di 1,1 miliardi di euro, per un totale quindi di 14,6 miliardi (ma ad oggi non è stato stanziato neanche un euro). Il governo lega inoltre il riconoscimento dell'aggiornamento dei prezzi parametrato a quelli degli anni 2022-2023 - quindi il periodo di assoluta emergenza ed eccezionalità - alla data di approvazione dell'opera da parte del Cipess. Delibera che ad oggi non ha una data certa. Continueremo quindi a riconoscere l'adeguamento dei prezzi parametrandoli ai prezzi eccezionali di questi anni senza avere un limite temporale certo? L'emendamento approvato pone il limite dei 13,5 miliardi del Def 2023. Saranno sufficienti se la delibera non dovesse essere approvata in tempi brevi?", concludono Barbagallo e Simiani. (Rin)