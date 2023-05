Agroalimentare: Zoppas (Ice), + 30 per cento buyer stranieri a Tuttofood, Lombardia prima per export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono del 30 per cento rispetto all’edizione precedente i buyer stranieri selezionati dall’Agenzia ICE in occasione di Tuttofood, tra le principali manifestazioni fieristiche al mondo per il settore agroalimentare inaugurata oggi a Milano. Sono circa 200, infatti, i buyer provenienti da 27 Paesi, in netta crescita rispetto all’edizione 2021 gravata dalla pandemia. L’alta presenza di buyer esteri è il frutto delle azioni di comunicazione volte a promuovere la manifestazione presso gli operatori esteri di settore dei mercati target, tra cui gli Stati Uniti, e il Medio Oriente con gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, il Libano, il Qatar. Inoltre, nel contesto di Tuttofood, l'Agenzia Ice promuove l’Innovation area, uno spazio espositivo che ospita un gruppo di sette tra start-up e PMI impegnate nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Il progetto mira a favorire nuove opportunità di business tra le imprese innovative del Made in Italy e i buyer e gli investitori internazionali. "Importatori, distributori e catene della GDO selezionati da Ice che saranno coinvolti in circa 3.500 incontri b2b. Inoltre, Ice supporterà il lavoro sinergico tra Fiera Milano e Fiera di Parma quale principale polo del food nel resto del mondo”, ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia Ice all’inaugurazione di Tuttofood a Rho Fiera Milano sottolineando “l’importanza fondamentale” del territorio “per l’export delle eccellenze enogastronomiche del nostro Paese: la Lombardia è infatti la prima regione italiana per esportazioni nel settore agroalimentare, per un totale di 9,6 miliardi di euro totalizzati nel 2022”.(Com)