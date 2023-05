Imprese: Banco Bpm, Piano strategico aggiornato entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’intero esercizio, Banco Bpm prevede un significativo miglioramento dell’utile netto del gruppo rispetto allo scorso anno, con un trend che, anche in proiezione (utile per azione 2023 pari a circa 75 centesimi di euro e 2024 pari a circa 90 centesimi di euro), supera significativamente sia la traiettoria di redditività che i target complessivamente delineati nel Piano strategico, che sarà quindi aggiornato entro fine 2023. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Banco Bpm, che ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2023 del gruppo. (Rin)