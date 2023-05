Turchia: morto a Washington l’ex ministro dell’Economia Kemal Dervis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro dell’Economia della Turchia, Kemal Dervis, è morto all'età di 74 anni in un ospedale di Washington, negli Stati Uniti, dove da tempo era in cura per il Parkinson. Lo ha riferito il quotidiano turco “Hurriyet”, aggiungendo che Dervis è stato ministro dell'Economia durante la crisi economica del 2000 e del 2001 ed è poi stato eletto deputato del Partito popolare repubblicano (Chp). Dopo essersi laureato e specializzato in economia alla London School of Economics nel Regno Unito, ha conseguito il dottorato all'Università di Princeton negli Stati Uniti, dove ha tenuto lezioni tra il 1973 e il 1977. Entrato a far parte della Banca mondiale (Bm) nel 1977, l’ex ministro è stato promosso vicepresidente responsabile per il Medio Oriente e il Nord Africa della Bm nel 1996. Dopo due crisi finanziarie, nel novembre 2000 e nel febbraio 2001, Dervis si è dimesso dal suo incarico alla Bm, che aveva ricoperto per 22 anni. Ha poi assunto la carica di ministro dell'Economia nel governo di Bulent Ecevit per poi dimettersi nell'agosto 2002 dopo un disaccordo con Devlet Bahceli, vice primo ministro dell'epoca e attuale presidente del Partito del movimento nazionalista (Mhp). Dervis divenne poi un candidato parlamentare per il Chp ed è stato eletto deputato a Istanbul alle elezioni del 3 novembre 2002. Il 9 maggio 2005, si è dimesso dal suo incarico ed è stato nominato capo del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP). Nel 2009, ha ceduto questo incarico a Helen Clark, ex premier della Nuova Zelanda.(Tua)