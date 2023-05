Slovenia: presidente Pirc Musar, aumento presenza polizia vicino a scuole non è un buon segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento temporaneo della presenza della polizia in prossimità delle scuole della Slovenia non è un buon segnale e non affronta il nucleo del problema. Lo ha affermato la presidente slovena Natasa Pirc Musar, ripresa dall'emittente "N1". "Certo, bisogna sempre prendersi cura della sicurezza, ma penso che questo non affronti il nocciolo del problema. Soprattutto, sono convinta che in Slovenia non ci siano state azioni tali da richiedere più agenti di polizia davanti alle scuole. Questo non è un buon segnale", ha detto la presidente sottolineando che secondo lei la cosa principale è "come e cosa comunicare ai nostri giovani a casa, in famiglia, quali sono i nostri modelli e i valori in base ai quali dobbiamo vivere". Alla luce dei tragici eventi accaduti in Serbia, i rappresentanti del ministero dell'Istruzione e della polizia slovena hanno concordato venerdì scorso di aumentare temporaneamente nel Paese la presenza delle forze dell'ordine in prossimità delle scuole. (Seb)