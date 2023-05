Roma: la Cgil ricorda i 131 anni dalla fondazione della Camera del lavoro nella Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per farlo - ha aggiunto Di Cola - bisogna conoscerne la storia, e se si vuole costruire il futuro bisogna vivere nel presente e curare la memoria, e trasferirla a chi milita. Abbiamo deciso di dotarci di un centro studi, di riaprire l'archivio storico in modo che sia aperto alla città, e di ospitare la fondazione Di Vittorio. L'ambizione che abbiamo è di ripopolare la Cgil anche su questi temi, dando cittadinanza a intelligenze e soggetti diversi. Non abbiamo l'idea di fare solo un ciclo di seminari, ma abbiamo l'obiettivo di conoscere la nostra storia per costruire un futuro migliore. Oggi non mi sentirei di dire a un cittadino che se ha un problema può andare in Camera del lavoro, ma è un auspicio che dobbiamo immaginare se vogliamo essere quel soggetto che cambia davvero le cose", ha concluso. Il convegno ha raccolto le riflessioni dello storico Giuseppe Sircana, della responsabile dell'archivio storico della Cgil Nazionale, Ilaria Romeo, del professore emerito di Storia contemporanea dell'Università degli Studi Roma Tre, Carlo Felice Casula, e del presidente della Fondazione Di Vittorio, Fulvio Fammoni. (Rer)