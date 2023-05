Agroalimentare: Zoppas (Ice), settore da 59 miliardi, + 15 per cento rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 59 miliardi di euro il 2022 è stato un anno record per l’export del settore agroalimentare, cresciuto di oltre 15 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Numeri molto positivi che ci fanno ben sperare per la tenuta di questo trend: nei primi due mesi dell’anno il settore è cresciuto del 12,3 per cento rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Nonostante gli effetti inflattivi il risultato resta ottimistico anche in termini di volumi”. Lo ha detto Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia Ice all’inaugurazione di Tuttofood a Rho Fiera Milano. “La resilienza dell’imprenditoria italiana, insieme alla forza del brand Made in Italy - ha spiegato - hanno permesso alle nostre esportazioni di tenere nonostante gli effetti sui prezzi della pandemia, della crisi energetica, così come del conflitto russo-ucraino. Un export forte significa una maggiore crescita economica ed occupazionale del nostro Paese. Nel 2022 abbiamo esportato 27 milioni di kg di prodotti agroalimentari: in particolare, in termini di fatturato, le esportazioni verso Germania, USA, Francia, UK, Spagna hanno generato un totale di oltre 29 miliardi di euro". "L’Italia esporta innanzitutto vino, con un valore di 7,8 miliardi, ortofrutta, con 5,6 miliardi e prodotti caseari per 4,9 miliardi. Le locomotive che trainano, vicino alla soglia del 30 per cento di crescita, sono il caffè, la pasta e i pelati", ha concluso. (Com)