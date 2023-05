Sudan: proseguono raid dell'aviazione a Khartum, Bahri e Omdurman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia militari dell'aviazione sudanese continuano ad effettuare attacchi aerei nella capitale Khartum e nelle città adiacenti di Bahri e Omdurman, nonostante i colloqui per il cessate il fuoco in corso in Arabia Saudita. Lo riferiscono fonti locali citate dai media internazionali, secondo cui scontri di terra sono in corso anche tra l'esercito e le Forze di supporto rapido (Rsf) in due aree nel centro di Bahri: Shambat e Halfiya. I combattimenti a Shambat stanno avvenedo nei pressi di un'enorme base dell'esercito, mentre la battaglia a Halfiya sembra essere per il controllo di un ponte chiave, attualmente nelle mani delle Rsf. Nel frattempo, l'esercito ha arrestato due attivisti pro-democrazia a Bahri, accusandoli di sostenere le Rsf. (Res)