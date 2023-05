Messico: infrastrutture, atteso fra due mesi il primo convoglio del Treno Maya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso per l'8 luglio l'arrivo in Messico del primo convoglio del "Treno Maya", il progetto ferroviario che dovrà collegare le principali mete turistiche della penisola sudorientale dello Yucatan. Lo ha detto Javier May, direttore del Fondo nacional de fomento al turismo (Fomento), l'agenzia statale che coordina il progetto. "Rispetteremo l'impegno di far arrivare il primo treno nella penisola l'8 di luglio. In seguito ci sarà un periodo di prove statiche e ad agosto ci saranno le prove dinamiche, ovvero la percorrenza su rotaia del primo treno", ha detto il funzionario al fianco del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Un calendario che dovrebbe permettere l'inaugurazione del Treno entro la fine del mandato dell'attuale governo, come promesso da Lopez Obrador. (segue) (Mec)