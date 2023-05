Autonomia: Zaia, buon lavoro al Comitato per la definizione dei Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono domani il via i lavori del Comitato per la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni che, "una volta definiti, costituiranno un passo storico, decisivo, verso la riforma dell'Autonomia differenziata e daranno una risposta cristallina a chi ancora oggi si ostina a parlare di sperequazioni. A tutti i membri del Comitato auguro buon lavoro: a quel tavolo passa uno dei cardini del futuro federalismo". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto alla vigilia dell'inizio dei lavori. "Finalmente si è intrapreso questo percorso che non è solo federalista, ma anche di coerenza e rispetto verso le comunità. Raggiungere la definizione di tutti i Lep significa infatti dare garanzia totale di pari trattamento a ogni cittadino, del Nord, del Centro, del Sud, a fronte di alcuni che ancora parlano di disparità", ha poi aggiunto. Zaia in conclusione ha ribadito come questo sia un percorso verso la modernità. (Rev)