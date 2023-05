Ucraina: portavoce ministero Esteri Mosca, Zelensky è incarnazione di Giuda nel XXI secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è “la nuova incarnazione di Giuda nel XXI secolo”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dopo che Zelensky ha anticipato le celebrazioni per la fine della Seconda guerra mondiale dal 9 maggio – giornata della vittoria in Russia – all’8 maggio. “Cosa potrebbe essere peggio di un nemico? Un traditore. Questo è Zelensky. La nuova incarnazione di Giuda nel XXI secolo”, ha detto Zakharova. “Cancellando il giorno della vittoria il 9 maggio ha tradito i suoi antenati: sia coloro che hanno combattuto nell’Armata rossa, sia coloro che hanno sofferto e sono stati torturati nei campi di concentramento”, ha continuato la portavoce, che ha definito Zelensky “un complice dei nazisti 80 anni dopo”. Il capo dello Stato ucraino ha sottoscritto un decreto in base al quale il 9 maggio l’Ucraina celebrerà la giornata dell’Europa e l’8 maggio diventerà una giornata del ricordo e della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale. (Rum)