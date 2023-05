Germania: Ocse corregge al ribasso previsioni crescita 2024 all'1,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania nel 2024, portandole dall'1,7 all'1,3 per cento. È stato invece confermato al +0,3 per cento il dato per l'anno in corso. Nel rapporto sul Paese che ha presentato oggi a Berlino, l'Ocse dipinge un quadro generalmente positivo delle prospettive dell'economia tedesca. Con riguardo all'inflazione, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo dovrebbe attestarsi al 6,6 per cento nel 2023 e al 3 per cento nel 2024. Nel prossimo anno, consumi e investimenti dovrebbero aumentare rispettivamente dell'1,4 e dell'1,3 per cento, dopo un declino dello 0,2 e dell'1,8 per cento nel 2023. A sua volta, l'avanzo delle partite correnti salirà del 5,7 e del 6,3 per cento nei due anni di riferimento. Nello stesso periodo, sono previsti di saldi di bilancio del -2,2 e del +1 per cento. Secondo l'Ocse, la Germania ha un notevole bisogno di investimenti, che le imprese potrebbero effettuare grazie ai loro risparmi elevati. L'organizzazione consiglia alla Germania di ridurre le agevolazioni fiscali e di riportare nel bilancio ordinario i “fondi speciali”, tra cui quello per la difesa e quello per finanziare la risposta alla crisi dell'energia. (segue) (Geb)