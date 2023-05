Germania: Ocse corregge al ribasso previsioni crescita 2024 all'1,3 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, il governo federale dovrebbe rendere più flessibili le regole in materia di conti pubblici al fine di consentire “una spesa sufficiente per gli investimenti”. Intanto, la Germania ha compiuto “certi progressi” nel contrasto alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Tuttavia, il Paese deve accelerare nel raggiungimento degli obiettivi per la protezione del clima, ad esempio riducendo i sussidi e le agevolazioni fiscali per i combustibili fossili. Per l'Ocse, tra i problemi principali dell'economia tedesca vi è l'invecchiamento della popolazione della Germania. In particolare, “al fine di contrastare la carenza di lavoratori qualificati, è importante ridurre le tasse e i contributi sul lavoro, soprattutto per i redditi bassi e secondari, facilitare l'immigrazione della manodopera qualificata e migliorare la formazione” degli occupati meno qualificati e più anziani. (Geb)