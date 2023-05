Abruzzo: contributi alle Asp per le spese emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva un contributo straordinario di 7 milioni di euro per le Asp (Azienda servizi alla persona) abruzzesi. Fino al prossimo 5 giugno tutte le Asp abruzzesi possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario per le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. L'avviso prevede due linee di intervento: una riferita alle spese sostenute nel periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2023 per la prevenzione e il contenimento dell'infezione da Covid-19: la seconda riferita al periodo 1 aprile 2023 fino al 30 settembre 2023 per i costi sostenuti per rafforzare i servizi erogati nella successiva fase post emergenziale. La misura è stata disposta dalla Giunta regionale per assorbire le ulteriori spese che le Asp hanno dovuto affrontare durante il periodo emergenziale e post emergenziale anche in relazione alla difficile situazione finanziaria che stanno vivendo tutte le aziende alla persona della regione. Il contributo verrà commisurato in proporzione al numero dei posti letto certificati e riconosciuti dalla regione Abruzzo.(Gru)