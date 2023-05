Mutui: Silvestri (M5s), da governo schiaffo in faccia a chi è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni e la maggioranza "hanno bocciato il nostro ordine del giorno con il quale li impegnavamo a sostenere cittadini, famiglie e imprese colpiti dall'aumento delle rate sui mutui. La proposta era semplice: intervenire sugli extra profitti di quelle banche che stanno facendo utili miliardari proprio a seguito di questi rialzi e istituire un fondo che aiutasse chi è in difficoltà, ma il governo Meloni ha detto no. Eccolo quindi il suo vero volto: sempre pronto a stendere tappetti rossi per chi ha già le spalle coperte e a prendere a schiaffi in faccia chi invece avrebbe bisogno di aiuto. Con questo voto si chiarisce ancora una volta quanto questa destra non sia mai stata, e mai sarà, dalla parte delle persone che necessitano di sostegno". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stella alla Camera. (Rin)