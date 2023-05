Sardegna: Consorzio Pecorino Romano protagonista a TuttoFood a Fieramiliano di Rho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pecorino Romano vola a TuttoFood, alla Fieramilano di Rho, da oggi 8 all’11 maggio. Andamento del mercato, nuove tecnologie, sostenibilità e poi ancora nuovi prodotti e condivisione di progetti vincenti adeguati alle tendenze del futuro: il ricco programma di eventi consentirà di partecipare a importanti momenti di condivisione e confronto con i principali acquirenti internazionali. Il Consorzio di tutela del Pecorino Romano, con il suo nuovostand sarà presente nel padiglione 4, stand P01 R04, con il presidente Gianni Maoddi e il direttore Riccardo Pastore. “Il nostro è, in tutte le fiere, uno degli stand in assoluto più visitati, ne siamo orgogliosi e accoglieremo i nostri ospiti con piatti succulenti a base di pecorino romano e tante informazioni su uno dei formaggi più antichi e apprezzati d’Europa. Sarà anche l’occasione per esplorare nuovi mercati e potenziare la presenza su quelli in cui siamo già presenti, per migliorare sempre di più la ricaduta economica sulla filiera e sull’intero territorio di produzione”, dice il presidente Maoddi. In poche edizioni e con cadenza biennale, Tuttofood è diventata la piattaforma per la filiera agroalimentare più importante in Italia e tra le prime in Europa, e presenta una panoramica completa dell’innovazione nel settore, coniugata con affondi verticali nei singoli comparti enogastronomici. (segue) (Rsc)