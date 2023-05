Sardegna: tre comuni sardi si aggiudicano bandi per progetti cooperazione con Senegal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre comuni sardi, Oristano, Osilo e Olbia (in partenariato con Collegno) si sono aggiudicati il finanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo decentrata in Senegal. Sono stati, infatti, pubblicati i risultati del Bando “Partenariati territoriali per lo sviluppo sostenibile in Senegal”, promosso in partenariato dalle Regioni Sardegna e Piemonte, nell’ambito del Progetto “Reti al lavoro - Percorsi in Comune per giovani e donne in Senegal”, cofinanziato dall'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. I comuni piemontesi sono invece: Baldichieri d'Asti, Bra, Nichelino, Orbassano, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Vigone. Il progetto, di cui la Regione Piemonte è capofila, coinvolge numerosi partner, tra cui istituzioni locali in Italia e in Senegal, oltre a enti e associazioni del terzo settore. (segue) (Rsc)