Sardegna: tre comuni sardi si aggiudicano bandi per progetti cooperazione con Senegal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prosegue la cooperazione con il Senegal - afferma l’assessore del Lavoro e della Cooperazione, Ada Lai - Un’azione di scambio, attraverso un partenariato solido con la Regione Piemonte, per promuovere lo sviluppo locale sostenibile - supportando le autorità locali senegalesi a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, in particolar modo dei giovani e delle donne. E’ importante - osserva l’assessore - non solo sostenere progetti di aiuto e di assistenza, ma anche continuare a favorire il dialogo e le relazioni tra le comunità partner, piemontesi, sarde e senegalesi, attraverso la stipula di nuovi accordi di collaborazione, per migliorare la reciproca percezione dei territori e una maggiore conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori. La Comunità senegalese, infatti, è come grandezza, la nona in Italia, e la prima in Sardegna”. (Rsc)