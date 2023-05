Senato: le celebrazioni per i 75 anni dalla prima seduta fra musica e mostre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo tramandare ed onorare, non solo ricordare”. Ha usato queste parole il presidente del Senato Ignazio La Russa per chiarire le motivazioni che hanno portato a celebrare il settantacinquesimo anniversario della prima, storica, seduta dell’Aula di palazzo Madama. Una giornata di eventi culminata proprio nel luogo in cui tutto ebbe inizio, l’emiciclo di palazzo Madama. L’occasione il convegno “Il Senato nella storia dell'Italia repubblicana” a cui hanno assistito anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il premier, Giorgia Meloni. Questa celebrazione “l’ho voluta e sentita necessaria perché ricordare la prima seduta vuol dire ricordare il momento in cui il popolo tornava ad essere veramente sovrano del proprio destino”, ha spiegato il presidente La Russa, che per l’occasione ha voluto organizzare un breve concerto di Gianni Morandi, esibitosi anche nell’inno di Mameli ad inizio “seduta”. Poi il meglio del suo repertorio, da “Un mondo d'amore” a “Fatti mandare dalla mamma”, passando per un commuovente omaggio a Lucio Dalla sulle note di “Caruso”. (segue) (Rin)