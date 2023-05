Senato: le celebrazioni per i 75 anni dalla prima seduta fra musica e mostre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Poco prima in Sala Maccari, era stato lo stesso presidente del Senato a presenziare alla presentazione della moneta e del francobollo celebrativi e annullo filatelico del francobollo commemorativo di questa importante ricorrenza. “Un francobollo - ha spiegato il presidente La Russa - è per sempre, soprattutto per chi li colleziona e li tramanda da padre in figlio, esattamente come noi vogliamo tramandare i valori della nostra Costituzione”. Dello stesso avviso anche il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che ha parlato di “una data importante per il nostro Paese ricca di valori come libertà, democrazia, indipendenza e rinascita. L'Italia riparte anche dalla sua storia”. Ad aprire le celebrazioni era stato però, ieri, il Concerto della Banda Interforze (composta da 75 membri, uno per ogni anno di vita della Costituzione e del Senato), diretta dal maestro Pantaleo Leonfranco Cammarano dell'Aeronautica militare. Si terrà invece fino all’11 giugno la Mostra a Palazzo Giustiniani sul percorso che dai primi tentativi costituzionali giacobini ha portato allo Statuto Albertino (in mostra l'originale dell'Archivio di Stato di Torino) e alla nostra Costituzione (in mostra l'originale dell'Archivio centrale dello Stato). La mostra è aperta al pubblico tutti i fine settimana, i festivi e in occasione della Notte dei musei del prossimo 13 maggio. (Rin)