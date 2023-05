Maternità: Zanella (Avs), "Wish for a baby" evento che offende le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi ci opponiamo totalmente ad una manifestazione che, utilizzando gli strumenti tipici del marketing e della pubblicità più accattivante, propone di fatto una idea di bambini trasformati in merce e del corpo delle donne in contenitore. È una grave offesa alle donne. Perciò ho rivolto una interrogazione al ministro della Salute Schillaci per chiedere: iniziative per impedire lo svolgimento della fiera “Wish for a baby”; se l’evento violi la legge sulla fecondazione ; se risulta che la fiera abbia usufruito di sovvenzioni dirette e indirette da parte di soggetti pubblici; se non ritenga che la fiera, pubblicizzando il mercato globalizzato di gameti e di embrioni non sponsorizzi di fatto la surrogazione di maternità”. È quanto chiede con una interrogazione al ministro della Salute la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella in relazione all’evento in programma a Milano il prossimo 20 e 21 maggio, dal titolo “Wish for a baby”, presentato nei siti come “primo evento gratuito interamente dedicato alla fertilità e alla genitorialità”. “In realtà”, sostiene Zanella, “è una fiera della maternità in provetta e delle tecniche di procreazione assistita che si è già svolta in altre capitali europee, da Amsterdam, Parigi, Berlino, Colonia e Monaco. Ricordo che nel 2022 era previsto un evento analogo chiamato 'Un sogno chiamato bébé' e che fu annullato in seguito alle proteste di molte associazioni femministe". (segue) (Com)