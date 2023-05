Maternità: Zanella (Avs), "Wish for a baby" evento che offende le donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Gestazione per altri (GPA) - prosegue - ufficialmente non dovrebbe far parte della fiera, ma vorremmo essere rassicurate visto che alla analoga fiera di Parigi 'Désir d'enfant', svolta nel settembre 2021, la Gpa era ampiamente presentata nonostante che la sua pubblicizzazione sia vietata anche in Francia. Inoltre, secondo l’organizzazione internazionale Five senses Media Ltd, promotrice dell’evento, l’obiettivo è “quello di fornire informazioni accurate e complete sulle diverse opzioni di genitorialità”(sic!), rivolgendosi a chi ha appena intrapreso il percorso e a chi pensa di aver esaurito tutte le possibilità, far conoscere le più recenti tecniche di fecondazione in vitro e offrire informazioni su consulenze legali. Visto che Wish for a baby è organizzata in collaborazione con cliniche per la fertilità che dichiaratamente si occupano di surrogacy, cioè di utero in affitto, quali IVF e Babble, che assicurano gravidanze e parti garantiti, nonché banche del seme e di ovuli (disponibilità, sicurezza, varietà e costi inferiori), prenotando una "consulenza personale" durante la fiera per accordarsi, sembrerebbe, anche per una surrogazione di maternità all’estero. Questo è un raggiro bello e buono della legge sulla fecondazione, perciò ci aspettiamo un intervento del ministro. Per noi gli ostacoli alla maternità, quando sono di carattere medico, vanno affrontati nella sanità pubblica, lontano da tecniche commerciali che mirano a produrre profitti”, conclude Zanella. (Com)