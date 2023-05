Usa: repubblicani valutano accusa di oltraggio al Congresso contro Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti sta valutando possibili provvedimenti contro Google, dopo che la società non ha consegnato al Congresso informazioni sufficienti in merito alle proprie interlocuzioni con l’amministrazione Biden, dopo il mandato di comparizione emesso lo scorso febbraio. In una lettera ottenuta dall’emittente “Cnbc”, il presidente repubblicano della commissione, Jim Jordan, ha detto che la documentazione consegnata da Google è “insufficiente”, chiedendo ulteriori informazioni. Se la società non darà riscontro alle richieste entro il 22 maggio, la commissione valuterà una serie di provvedimenti, tra cui una possibile accusa di oltraggio al Congresso. A febbraio, Jordan ha annunciato mandati di comparizione nei confronti di Alphabet (la società proprietaria di Google), Amazon, Apple, Meta e Microsoft, chiedendo alle società di consegnare la documentazione relativa alle interlocuzioni avute con il governo federale per “capire come il potere esecutivo abbia costretto o chiesto alle società e ad altri intermediari di prendere misure per limitare la libertà di espressione”. (Was)