Russia-Kirghizistan: Putin accetta invito di Zhaparov a visitare Bishkek quest’anno

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha accettato di recarsi in visita nel Kirghizistan, dopo l’invito del suo omologo, Sadyr Zhaparov. È quanto riferito dall’agenzia di stampa “Tass”, citando un comunicato pubblicato dopo un incontro avvenuto oggi tra i due capi di Stato. “Il presidente della Repubblica del Kirghizistan, Sadyr Zhaparov, esprime gratitudine alla leadership della Federazione Russa e a tutto il popolo russo per la calorosa accoglienza e ospitalità riservata alla delegazione del Kirghizistan, e invita il presidente russo, Vladimir Putin, a compiere una visita ufficiale nel 2023. La proposta è stata accettata con gratitudine", si legge nel comunicato. In occasione dell’incontro che si è tenuto oggi, il titolare del Cremlino si è detto fiducioso del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. “Per quanto riguarda i nostri rapporti, essi sono in aumento e il nostro fatturato commerciale ha registrato un incremento del 37 per cento nell’ultimo anno”, ha sottolineato Putin.(Rum)