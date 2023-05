Torino: caso Rear, Lo Russo non interviene in Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha scelto il silenzio in aula del Consiglio comunale per affrontare la delicata vicenda dell'inchiesta Rear che sta scuotendo la maggioranza del capoluogo Piemontese. La richiesta di comunicazioni era stata avanzata dal capogruppo del Movimento 5 stelle in Sala Rossa Andrea Russi, dopo la fuga di notizie sull'indagine a carico del deputato del Pd Mauro Laus (sponsor del sindaco Lo Russo alle scorse comunali), dell'assessore ai Grandi Eventi di Torino Mimmo Carretta e della presidente del Consiglio comunale di Torino Maria Grazia Grippo rispetto alla gestione della cooperativa Rear. Russi in Aula ha affermato come "la delega ai Grandi eventi per Carretta sia inopportuna perché potrebbe riguardare in maniera diretta o indiretta anche la Rear. Per trasparenza il sindaco di Torino sarebbe dovuto intervenire. Ci chiediamo cosa ci sia di così indicibile da non presentarsi in Consiglio comunale per fare chiarezza di fronte ai cittadini Torinesi?", ha concluso. (Rpi)