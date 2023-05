Senato: Mulè (FI), baluardo della democrazia e pluralità di opinioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Oggi celebriamo insieme un anniversario importante e significativo per la storia della nostra Repubblica: i 75 anni del Senato italiano". Lo dice il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, a margine delle celebrazioni per i 75 anni della prima seduta Senato. Il deputato 'azzurro' sottolinea che: "Si tratta di baluardo della democrazia e della pluralità di opinioni, il quale garantisce che le leggi emanate dal nostro Parlamento siano frutto di un dibattito critico e approfondito, nel rispetto della costituzionale separazione dei poteri. In questi 75 anni - prosegue Mulè - il Senato ha rappresentato un esempio di fattiva collaborazione e salvaguardia della libertà e dei diritti dell'individuo, dimostrando la sua importanza nel mantenere una società dove l'equilibrio tra i poteri istituzionali è un valore fondamentale". Il vicepresidente della Camera dice: "Per questo desidero cogliere l'opportunità di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a costruire e rafforzare la nostra democrazia. In particolare, non posso non menzionare il senatore Silvio Berlusconi che ha sempre sostenuto l'importanza di preservare un Paese forte e plurale, dove tutte le forze politiche, indipendentemente dalle loro ideologie, possano collaborare per il bene della collettività". "La celebrazione di questo avvenimento - continua il parlamentare 'azzurro' - ci riporta alla responsabilità che abbiamo come rappresentanti del popolo italiano, consapevoli della nostra missione di far evolvere la nostra democrazia e di fare il possibile per renderla più giusta, equa e partecipata possibile". Mulè conclude evidenziando che: "In quest'ottica, il nostro compito come parlamentari è quello di fare il possibile per tutelare la società e i diritti dei nostri cittadini, e per costruire un futuro sempre migliore per le future generazioni. Al Senato italiano, quindi, va il mio ringraziamento e il mio augurio sincero di continuare a essere un punto di riferimento per la nostra democrazia e un esempio di garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini italiani". (Rin)