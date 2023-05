Pensioni: Lomuti (M5s), governo ha trasformato Opzione donna in "Opzione cassa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'intervento del governo in legge di Bilancio, "con cui Opzione donna è stata di fatto cancellata, per la prima volta l'età della pensione viene collegata alla presenza o meno di figli. In questo modo, è stata ridotta drasticamente la platea delle lavoratrici che avrebbero potuto accedere a questa forma di uscita flessibile, trasformando tale disciplina in una 'Opzione cassa' volta a finanziare altre misure". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Arnaldo Lomuti, intervenendo in Aula alla Camera. "Nonostante i nostri appelli, a cui si sono uniti quelli dei sindacati e dei movimenti di lavoratrici che avevano maturato il diritto di andare in pensione con Opzione donna, in questi mesi l'esecutivo non ha fatto nulla - ha aggiunto il parlamentare -. Ancora nel Def non si intravede alcuna prospettiva di risoluzione della vicenda. La mozione del M5s, a prima firma Appendino, intende impegnare il governo non solo a ripristinare quanto prima Opzione donna con le regole vigenti fino al 31 dicembre 2022, ma anche a mettere in campo misure per ridurre le disparità di genere nel mercato del lavoro. La maggioranza la voti, chiudendo finalmente questa brutta pagina". (Rin)