Siria: narcotrafficante ucciso con la famiglia in raro attacco attribuito a Giordania

- Un importante narcotrafficante siriano, Marai al Ramathan, e la sua famiglia che comprendeva la moglie e sei figli sono rimasti uccisi nell’attacco aereo attribuito all’aviazione giordana che ha preso di mira una postazione nel villaggio di Al Shaab, nella campagna orientale di Al Suwayda, nella Siria meridionale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, spiegando che Al Ramathan era il più importante trafficante di droga della zona ed era responsabile del contrabbando di stupefacenti verso la vicina Giordania. "Al Ramathan è considerato il più noto contrabbandiere di droga, in particolare Captagon (un anfetaminico), nella regione, e il contrabbandiere numero uno in Giordania”, ha sottolineato il Sohr. "Qualsiasi misura presa per garantire la nostra sicurezza nazionale o per far fronte a qualsiasi minaccia sarà annunciata al momento opportuno", si è limitato ad affermare il capo della diplomazia giordana Ayman Safadi, senza confermare o smentire questo attacco. Raramente, infatti, la Giordania compie attacchi aerei nel territorio della Siria. “Gli stupefacenti rappresentano una grande minaccia per il Regno, la regione e il mondo", ha aggiunto il ministro degli Esteri, sottolineando "l'aumento delle operazioni di contrabbando". Al Ramathan, già arrestato dalle autorità siriane lo scorso dicembre e rilasciato il 20 aprile, collaborava con le milizie legate al partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ed era considerato uno dei maggiori trafficanti di droga dal territorio siriano verso la Giordania e i Paesi del Golfo. (segue) (Res)