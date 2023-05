Siria: narcotrafficante ucciso con la famiglia in raro attacco attribuito a Giordania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 aprile, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di inserire 25 persone e otto entità nell'elenco delle misure restrittive dell'Ue in considerazione della situazione in Siria. La maggior parte delle designazioni riguarda persone ed entità responsabili della produzione e del traffico di stupefacenti, in particolare di Captagon. "Il commercio di anfetamina è diventato un modello di business guidato dal regime, che arricchisce la cerchia ristretta del regime e gli fornisce entrate che contribuiscono alla sua capacità di mantenere le politiche di repressione contro la popolazione civile", si legge in una nota rilasciata dal Consiglio. Per questo motivo il Consiglio ha designato diversi membri della famiglia Assad, tra cui diversi cugini di Bashar al Assad, leader e membri di milizie affiliate al regime e uomini d'affari con stretti legami con la famiglia Assad, nonché persone associate all'esercito siriano e all'intelligence militare siriana, spiega il comunicato stampa. Le altre designazioni riguardano società di sicurezza private che operano in Siria, come Al-Jabal Security and Protection, Castle for Security and Protection e Aman for Protection and Security, e persone ed entità a loro collegate. "Queste società fungono anche da società di comodo per le milizie affiliate al regime e le sostengono attraverso attività come il reclutamento di membri", continua il Consiglio. (segue) (Res)