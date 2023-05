Siria: narcotrafficante ucciso con la famiglia in raro attacco attribuito a Giordania (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Captagon era il nome commerciale di un farmaco brevettato in Germania all'inizio degli anni '60 che conteneva uno stimolante di tipo anfetaminico chiamato fenetillina, usato per trattare il deficit di attenzione e la narcolessia. Successivamente fu bandito e divenne una droga illecita prodotta e consumata quasi esclusivamente in Medio Oriente. Captagon è ora una sorta di marchio - con il logo che sfoggia due "C" intrecciate, o mezzelune, in rilievo su ciascuna compressa - per una droga che spesso contiene poca o nessuna fenetillina. Oltre ai tipici effetti dell'anfetamina, le pillole di Captagon possono contenere anche sostanze chimiche che inducono comportamenti violenti e psicotici e creano una forte dipendenza, rendendole un farmaco di transizione per sostanze ancora più forti (Res)