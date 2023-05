Cina-Europa: inaugurata nuova rotta marittima tra Dalian e porti del Mediterraneo occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inaugurato oggi una nuova rotta marittima con diversi porti dislocati lungo la costa occidentale del Mar Mediterraneo. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che sulla tratta operano undici navi con una capacità di 14 mila container ciascuna. La rotta collega la città portuale di Dalian, nella Cina nord-orientale, con diversi porti italiani – tra cui quelli di Gioia Tauro, La Spezia e Genova – nonché con gli scali di Fos e Barcellona, situati rispettivamente in Francia e in Spagna. La rotta attraversa anche Israele e Arabia Saudita, facilitando la movimentazione di merci come apparecchiature elettriche, ricambi per auto, prodotti chimici, minerali e alimenti surgelati. Attualmente, il porto di Dalian gestisce 105 rotte preposte al traffico di container, comprese 92 rotte commerciali estere che raggiungono più di 300 porti oltre 160 Paesi e regioni.(Cip)