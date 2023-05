Lazio: sindaco di Rieti all'incontro Anci, da Regione giusta considerazione per 378 comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, nella veste di Vicepresidente vicario di Anci Lazio, ha partecipato, insieme al Presidente di Anci Lazio Riccardo Varone, e ad una delegazione di amministratori all'incontro con il nuovo Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. “Siamo estremamente soddisfatti nel constatare che, nel giro di poche settimane, sia il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che il Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma, hanno voluto ascoltare con la massima attenzione e confrontarsi operativamente con le rappresentanze di Anci Lazio, tenendo fede a quell’impegno di dialogo costante, diretto e concreto con i Sindaci e gli amministratori che era stato assunto contestualmente all’avvio della nuova amministrazione regionale". Lo si dice in una nota Daniele Sinibaldi. "Riteniamo fondamentale - continua - che i 378 Comuni del Lazio abbiano la giusta considerazione perché svolgono un ruolo preminente, non solo nella vita quotidiana delle popolazioni ma anche nell’attuazione dei tanti progetti che caratterizzano l’attuale stagione amministrativa e che, se realizzati in tempo e bene, potranno migliorare complessivamente le condizioni di vita dei cittadini del Lazio”.(Com)