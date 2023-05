Francia: figlio di Eric Zemmour indagato per aver investito uno scooter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un figlio di Eric Zemmour, Hugo, è indagato per aver investito uno scooter mentre guidava l’auto sotto l’effetto dell’alcol. Lo ha appreso l’emittente “Bfmtv” da una fonte vicina all’inchiesta. Hugo Zemmour è indagato per aver provocato involontariamente ferite che hanno determinato un’inabilità al lavoro superiore a tre mesi, in un’incidente che è avvenuto sabato mattina nel sesto arrondissement di Parigi. Il figlio del presidente del partito Riconquista non avrebbe dato la precedenza allo scooter, su cui si trovavano due persone, colpendolo con l’auto. Le due persone a bordo dello scooter, gravemente ferite, sono state trasportate in ospedale. Hugo, invece, è rimasto illeso. Sottoposto a custodia da parte della polizia, Hugo è stato successivamente scarcerato e sottoposto a vigilanza giudiziaria. (Frp)